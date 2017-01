Destiny: Bungie torna al lavoro e pianifica un anno di nuovi contenuti

Con un post pubblicato sul blog ufficiale della compagnia,fa sapere di aver ripreso i lavori sudopo la pausa natalizia per le festività di fine anno. Il 2017 sarà un grande anno per tutti i Guardiani, che potranno mettere le mani su tanti nuovi contenuti.

"Noi di Bungie stiamo tornando al lavoro" si legge nel post pubblicato su Bungie.net: "Stiamo tornando in studio e occupando le nostre scrivanie, questa settimana prepareremo un altro anno di contenuti per Destiny. Il prossimo aggiornamento del blog verrà pubblicato il 12 gennaio, non ci sarà nessuna novità particolare ma torneremo a parlare come al solito delle novità settimanali."

Al momento non sappiamo quali siano i piani dello studio per il 2017, anno che dovrebbe vedere l'uscita di Destiny 2. Tra le prime novità del nuovo anno troviamo le Corse di Astori, ora disponibili in maniera permanente per tutti nelle partite private.