Destiny: i contenuti esclusivi per PS4 sono ora disponibili anche su Xbox One

A tre anni di distanza dalla sua pubblicazione su console, i contenuti esclusivi riservati ai giocatoridisono ora disponibili anche su. La novità è stata annunciata da un redditer nel subreddit /xboxone.

Come certamente ricorderete, il lancio di Destiny fu caratterizzato dalla partnership stretta tra Bungie, Activision e Sony che portò alla pubblicazione di alcuni contenuti esclusivi per console PlayStation 4. A differenza di altri titoli soggetti a simili contratti, Destiny non si limitava a proporre solo elementi estetici, bensì armamenti, oggetti, equipaggiamenti, mappe e altro ancora.

Da oggi i suddetti contenuti aggiuntivi sono inoltre disponibili gratuitamente su console Xbox One, anche se siamo sicuri che chi ha apprezzato il primo capitolo sarà già impegnato in Destiny 2.