Destiny: ecco come sarà bilanciato il Crogiolo

Durante un livestream su Twitch conclusosi poco fa,ha annunciato i cambiamenti che saranno introdotti inal fine di bilanciare ilcon la patch che verrà pubblicata il 14 febbraio.

Come testimonia la tabella che trovate a fine news, al momento le armi più utilizzate dai giocatori sono i fucili a pompa e a impulsi e i cannoni portatili. L'aggiornamento punta a rendere più consistenti le altre armi a disposizione. Di seguito, trovate i cambiamenti più significativi:

Quando si sparerà con un fucile a pompa senza prendere la mira non saranno presenti magnetismo e mira assistita, inoltre sarà eliminato il danno critico in caso di colpo alla testa; ci vorrà più tempo per mirare e vi sarà una maggiore dispersione dei colpi mentre si è in aria.

Le munizioni speciali potranno essere solo raccolte, dunque non saranno nell'inventario al momento del respawn (armi da supporto escluse) e nelle Prove di Osiride saranno disponibili solo nel primo round.

La cadenza dei fucili a impulsi ad alta cadenza sarà ridotta del 7,7%; il caricatore del Destrezza del dragone e del Presa di Malok verrà ridotto a 24 colpi.

I fucili d’assalto, ricognizione e impulsi saranno più precisi sparando in salto, anche se comunque non raggiungeranno l'efficacia dei cannoni portatili.

I fucili d'assalto a bassa cadenza infliggeranno più danni in caso di attacco critico.

I cannoni portatili saranno più precisi quando si sparerà il primo colpo ma subiranno una riduzione del magnetismo con l'aumentare della distanza dal bersaglio e della gittata.

Anche le sottoclassi e le abilità subiranno alcune modifiche:

Evocatempeste: il danno corpo a corpo sarà diminuito

Lama Danzante: lama famelica rigenererà la vita e solamente una piccola parte dello scudo.

Pistolero: il coltellino da lancio infliggerà danni solari.

Per la lista completa delle novità non ci resta che attendere il changelog ufficiale, che sarà pubblicato all'uscita della patch.