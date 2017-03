Destiny Era di Trionfo: Come ottenere il Necroabisso Potenziato

L’ultima patch diintroduce il nuovo evento, con il quale si conclude definitivamente il supporto al gioco, in attesa di. Il corposo update vede il ritorno di alcune incursioni come Fine di Crota, Caduta di un Re e Volta di Vetro, nonché di armature e armi aggiornate.

Tra queste, spicca senza ombra di dubbio il Necroabisso, uno tra i fucili più rari e potenti del gioco. Di seguito troverete dunque alcune utili indicazioni che vi aiuteranno ad ottenere il nuovo Necroabisso potenziato. Il Necroabisso è un fucile automatico esotico introdotto con L’Oscurità dal Profondo, il primo DLC del gioco. Quest’arma è dotata di un’elevata cadenza di fuoco ed è in grado di infliggere ingenti danni agli avversari. Tra i potenziamenti primari spiccano Cascata, che permette di ricaricare parzialmente il caricatore con una uccisione corpo a corpo, e Momento Zen, che aumenta la stabilità dell’arma in seguito ai danni causati dal giocatore.

Per ottenere il Necroabisso in Era di Trionfo dovrete dapprima procurarvi Scaglia della Fossa. Fortunatamente, il fucile potrebbe droppare durante un Assalto Cala La Notte o, in alternativa, come drop causale di una missione appartenente alla storia principale. Armatevi quindi di pazienza e farmate fino ad ottenere Scaglia della Fossa. Successivamente, dovrete potenziare l’arma in Apparizione Alleata uccidendo numerosi Thrall. Per riuscire nell’impresa potrete sfruttare la missione L’Oscurità dal Profondo sulla Luna. Recatevi dunque dall’Oratore e trasformate Scaglia della Fossa in Apparizione Alleata, tenendo da parte le Particelle di Luce accumulate con l’operazione.

A questo punto, dovrete andare da Eris per modificare ulteriormente Apparizione Alleata ed ottenere Necroabisso. Dovrete quindi superare con successo la prima fase del raid La Fine di Crota ed eliminare Crota. Partecipate poi all’assalto La Volontà di Crota ed eliminate gli Omigul. Potenziate al massimo Apparizione Alleata utilizzando le Particelle di Luce e tornate da Eris per ottenere Essenza della Superanima. Grazie ad essa, potrete infine trasformare Apparizione Alleata in Necroabisso.