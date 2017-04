Destiny Era di Trionfo: Guida, dove trovare i nuovi Spettri Morti

conclude definitivamente il supporto al gioco, in attesa di. Questo evento speciale vede il ritorno di alcune incursioni come, nonché di armature e armi aggiornate.

Ma non è tutto: assieme ad Era di Trionfo sono stati introdotti anche dieci nuovi Spettri Morti che vi permetteranno di sbloccare determinate Carte Grimorio e ottenere interessanti bonus per il vostro Guardiano. In questa guida andremo quindi ad analizzare l’esatta posizione dei nuovi Spettri Morti, fornendovi utili indicazioni che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra esperienza di gioco.



Dove trovare gli Spettri Morti

Fine di Crota: partite dallo spawn e proseguite verso sinistra. Superate le prime due barriere e, alla terza, svoltate a destra. Troverete lo Spettro su una sporgenza della Bocca dell’Inferno.



La Torre: recatevi presso l’albero che si trova vicino all’Armaiolo Banshee-44. Troverete lo Spettro sulla cima della pianta.



L’Anomalia: avviate la mappa in modalità Controllo e recatevi al centro della mappa, accanto alla grande sfera verde. Proseguite calandovi al livello inferiore e troverete lo Spettro.



Il Calderone: partendo dallo spawn alpha, proseguite verso destra e dirigetevi verso il tunnel d’ossa. Troverete lo Spettro all’entrata, incastonato tra alcune spoglie.



Deriva Siderale: dirigetevi verso il punto di cattura A, noterete una piattaforma fluttuante accanto ad esso. Volgete il vostro sguardo verso l’alto e noterete subito lo Spettro.



I Sotterranei: recatevi al centro della mappa, dove troverete un enorme cristallo contenente una Maliarda. Lo Spettro si trova proprio sul cristallo. Dovrete quindi saltare e premere il tasto Quadrato/X al momento giusto per risvegliare lo Spettro Morto.



Exodus Blu: partendo dallo spawn alpha, proseguite verso il punto di cattura A. Poco più avanti, noterete una vecchia auto arrugginita sulla destra. Al suo interno troverete due scheletri e lo Spettro Morto.



La Frontiera: partendo dallo spawn alpha, proseguite verso il punto di cattura C. Mantenete la destra e, ai confini della mappa, noterete una grande roccia circondata da alcune erbe. Salite sulla roccia e volgete lo sguardo verso il precipizio: scorgerete una piccola sporgenza. Qui troverete lo Spettro.



Breccia del Crepuscolo: partendo dallo spawn alpha, proseguite verso il punto di cattura A. Una volta arrivati al settore 5, dirigetevi verso destra. Troverete lo Spettro all’interno di un piccolo garage pieno di casse e bauli.



Settore 618 (esclusiva PlayStation 4): dirigetevi verso il punto di cattura B, qui noterete una grande ventola. Volgete lo sguardo alla sua destra e noterete un sacco appeso al muro. Al suo interno, lo Spettro.



I nuovi Spettri sono localizzati principalmente all’interno di mappe PvP, perciò vi consigliamo di organizzare dei Match Privati e impostare la modalità Controllo. In tal modo potrete entrare all'interno delle mappe anche in solitaria ed esplorare ogni zona con la dovuta calma, facilitando di conseguenza la vostra missione. Tenete inoltre a mente che uno degli Spettri è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 perciò, se giocate su Xbox One, potrete trovarne solo nove.