Destiny: Era di Trionfo nasconde un easter egg legato al "Dinklebot"

Nella giornata di ieri, l'ultimo evento di, ha avuto ufficialmente inizio. Nel mentre i giocatori si stanno divertendo a scoprire tutte le novità di gameplay introdotte da, è stato già scoperto nel giro di poche ore anche un curioso easter egg.

I giocatori veterani di Destiny sapranno che, nella versione inglese del titolo, l'I.A Ghost è stata originariamente doppiata da Peter Dinklage (da qui il nome "Dinklebot"). In seguito, però, molte sono state le lamentele dei giocatori, insoddisfatti della qualità del doppiaggio dell'attore, ritenuto piatto e poco coinvolgente. A partire dalla pubblicazione del DLC The Taken King, Bungie ha quindi deciso di far doppiare nuovamente Ghost, questa volta facendolo interpretare all'attore Nolan North.

L'easter egg, scoperto da un utente reddit, si presenta al termine della missione The Dark Within, e consiste in una sorta di glitch di Ghost per cui una linea di dialogo recuperata dal doppiaggio di Dinklage qui si alterna per un breve momento alla voce di North.

Ricordiamo che Bungie ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Destiny 2. Il reveal trailer del gioco è atteso il per il 30 marzo.