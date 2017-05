Destiny: in arrivo un nuovo evento "Stendardo di Ferro"

In attesa di conoscere nuovi dettagli su Destiny 2, Bungie ha comunicato che dal 9 maggio 2017 alle 19:00 italiane fino a martedì 16 maggio alle 11:00 italiane darà vita ad un nuovo evento Stendardo di Ferro.

Per la prima volta nella storia dello Stendardo di Ferro, i giocatori godranno di una ricarica delle super più rapida. Sarà dunque necessario tenersi pronti per portarsi a casa il prezioso bottino. Tra le ricompense offerte troviamo fucili a impulsi, mitragliatrici, armature per titani, cacciatori e stregoni. Chiave per il successo in questo Stendardo del Ferro sarà il Livello Luce dei giocatori.

Lo sviluppatore ha infine comunicato che la manutenzione programmata dei server è stata posticipata a data da destinarsi. Affinché i giocatori possano godersi lo Stendardo di Ferro senza complicazioni, la nuova manutenzione avverrà molto probabilmente il 16 maggio 2017. In calce alla notizia trovate una galleria d'immagini con le ricompense.

Destiny è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.