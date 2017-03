Destiny: l'evento Era di Trionfo partirà il 28 marzo

Oggi,ha ufficialmente annunciato durante un livestream che l'ultimo evento di, giungerà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 28 marzo.

In concomitanza con l'arrivo dell'evento Era di Trionfo, Bungie ha deciso di aggiornare la Volta di Vetro e tutti gli altri Raid fino al cap del Livello Luce attuale (390). Questo potrebbe certamente rappresentare un buon motivo per i giocatori di tornare sullo shooter MMO ed affrontare nuove sfide. L'annuncio giunge da Joe Blackburn, senior designer del gioco. Ricordiamo che potete seguire il livestream di Bungie seguendo questo indirizzo.

Bungie terrà altri due livestream per i prossimi due mercoledì di questo mese con cui verranno anticipati altri dettagli sull'evento Era di Trionfo: rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento.