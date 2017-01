Con una nota pubblicata suo blog ufficiale, Bungie ha annunciato che l'evento di San Valentino dinon tornerà nel 2017. Il team sta lavorando ad altri contenuti e per quest'anno non è prevista una nuova edizione di

"Quest'anno l'evento Giorni Scarlatti non tornerà. Lo scorso anno ci siamo divertiti ad arricchire il vostro San Valentino con qualche sparatoria, ma adesso siamo impegnati sulla creazione di altri contenuti. Presto vi diremo come passeremo la primavera insieme..."

Sembra quindi che Bungie abbia in serbo novità per la prossima stagione, in attesa di eventuali notizie e aggiornamenti su Destiny 2, in arrivo presumibilmente alla fine dell'anno.