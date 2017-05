Destiny: manutenzione in programma per mercoledì 17 maggio

ha annunciato una manutenzione programmata perin programma dalle 19:00 alle 23:00 (ora italiana) di mercoledì 17 maggio. I giocatori non potranno accedere al gioco durante la manutenzione, inoltre in questo lasso di tempo alcune funzionalità di Bungie.net e della Companion App potrebbero non essere disponibili saranno disponibili.

Inoltre, Bungie segnala problemi con le statiche dello Stendardo di Ferro e della modalità Crogiolo, le quali potrebbero non apparire correttamente su Bungie.net, lo studio è al corrente delle problematiche e sta lavorando per riportare la situazione alla normalità, l'intervento potrebbero richiedere dalle 24 alle 48 ore.

Ricordiamo che il 18 maggio, Bungie mostrerà il gameplay di Destiny 2 nel corso di uno speciale evento a Los Angeles sl quale parteciperà anche il nostro Francesco Fossetti. Seguitelo su Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.