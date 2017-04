Destiny non morirà, il gioco continuerà ad essere supportato

è ormai realtà, il gioco arriverà sugli scaffali dei negozi a settembre ma questo non vuol dire che il primo episodio della saga morirà, come confermato da Deej sulle pagine di Gamesradar Plus.

Era di Trionfo sarà di fatto l'ultimo evento di Destiny ma Deej rassicura tutti sul futuro del gioco: "Destiny continuerà ad esistere e camminerà fianco a fianco con il suo successore. L'avventura si chiuderà definitivamente con questo ultimo evento ma abbiamo piani per continuare a supportare il progetto, non vogliamo assolutamente staccargli la spina. I server continueranno ad essere attivi e chiunque potrà tornare nel mondo di Destiny in qualsiasi momento. Siamo pronti anche ad accogliere nuovi giocatori, anche se, ribadisco, non ci saranno nuovi contenuti per la storia"

Non è chiaro quale tipo di supporto abbia in mente Bungie per il primo episodio di Destiny, il quale resterà comunque perfettamente giocabile e regolarmente attivo anche dopo l'uscita di Destiny 2.