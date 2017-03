Destiny: le novità dal secondo livestream dedicato a Era di Trionfo

ha oggi tenuto il secondo dei tre livestream in programma per, l'ultimo evento diin arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 28 marzo.

Bungie ha innanzitutto annunciato l'arrivo del "Treasure of Ages", un tesoro all'interno del quale sarà possibile ottenere tutti gli oggetti ed equipaggiamenti rilasciati in passato: armi, emblemi, maschere, emote, navicelle e molto altro sono inclusi. In aggiunta, sarà possibile recuperare anche oggetti inediti, che verranno svelati durante il livestream della prossima settimana.

Potrete accedere all'evento Era di Trionfo parlando allo Speaker per ricevere una nuova quest completabile in 12 passi. Ogni settimana, saranno rese disponibili nuove Missioni Eroiche che si svolgeranno su svariate location (Venere, Marte ecc.) e a cui saranno applicati dei modificatori. I primi cinque completamenti della settimana vi garantiranno 20 Marchi Leggendari e un Treasure of Ages (altri due possono essere guadagnati affrontando la playlist Siva Crisis Heroic e il Crogiolo settimanale).

Per quanto concerne il Cala la Notte, verrà introdotto un nuovo modificatore: il Daybreak, grazie al quale recuperare abilità e super in maniera più rapida. Tornerà inoltre il bonus esperienza, e la caratteristica fiamma sulla testa del nostro personaggio. Infine, il livello Luce della Sfida degli Anziani sarà innalzato al 390. Era di Trionfo arriverà il 28 marzo su PS4 e Xbox One. Bungie terrà un nuovo livestream la prossima settimana con cui diffonderà maggiori dettagli.