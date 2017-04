Destiny: la nuova patch risolve un bug della modalità Eliminazione

ha pubblicato la patch 2.6.0.2 di, l'aggiornamento non include nuovi contenuti ma si limita a correggere bug e risolvere problemi tecnici, in particolare viene risolto il bug che impediva alle partite in modalitàdi terminare quando un giocatore veniva abbattuto dopo la rianimazione in una partita ad alta latenza.

Corretti anche vari bug delle Incursioni, del Crogiolo, dei Mercanti e delle Imprese, infine è stato risolto un problema relativo alla visualizzazione dei Guardiani su Bungie.net utilizzando applicazioni di terze parti. Il changelog completo di questo hotfix è disponibile cliccando qui.