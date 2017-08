Destiny: oggi parte l'ultima edizione delle Prove di Osiride

Bungie lo aveva già annunciato lo scorso Giugno: le Prove di Osiride avrebbero fatto la loro ultima comparsa in Destiny 1 nel mese di Agosto. Parte oggi, dunque, l'ultima edizione del celebre evento PvP pensato per le squadre composte da tre Guardiani.

Per i giocatori di Destiny 1, in particolare, si tratta dell'ultima occasione per raggiungere il Faro su Mercurio e per sbloccare le sue ricompense esotiche. Così come lo Stendardo di Ferro, comunque, anche le Prove di Osiride torneranno protagoniste in Destiny 2, permettendo ai Guardiani di confrontarsi nelle partite più infiammate del Crogiolo.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà il prossimo 8 Settembre su PS4 e Xbox One, per arrivare in seguito anche su PC il 24 Ottobre.