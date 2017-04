Destiny: presto verrà risolto il problema dei match infiniti di Osiride

ha annunciato che il prossimo aggiornamento rapido di(vale a dire l'update 2.6.0.2), risolverà un paio di problemi tecnici: il bug delle partite delleche non terminano mai e l'eccessivo numero di notifiche legate al registro del Trionfo

La notizia è arrivata sull'ultimo settimanale di casa Bungie, dove lo sviluppatore ha confermato che l'aggiornamento 2.6.0.2 verrà pubblicato entro il mese di Aprile. Come passerete i prossimi giorni in compagnia di Destiny? Vi ricordiamo che Xur ha messo nuovi oggetti in vendita sull'Avamposto Vestiano, mentre fino al 18 Aprile sarà attivo il primo Stendardo di Ferro dell'Era di Trionfo.

Ricordiamo che negli ultimi giorni Phil Spencer si è espresso su Destiny 2, ritenendolo un gioco che potrebbe durare per almeno 5-7 anni. Se invece siete giocatori incalliti di Destiny 1 e non avete intenzione di abbandonarlo, vi farà piacere sapere che Bungie continuerà a supportare il gioco nei prossimi anni.