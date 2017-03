Destiny: primi dettagli per il registro dell'Era di Trionfo

Da pochi minuti si è concluso il primo dei tre livestream dedicati all' Era di Trionfo , occasione in cui sono stati svelati nuovi dettagli sull'ultimo evento diatteso per il 28 Marzo. Vediamo gli obiettivi e le ricompense contenuti nel registro dedicato alle nuove attività.

Il nuovo registro dell'Era di Trionfo è il più grande che sia mai stato rilasciato in Destiny e conterrà un tesoro al livello 7. Le prime pagine sono dedicate a tutte le espansioni rilasciate finoa questo momento, mentre una sezione a parte sarà dedicata alle Incursioni (tra cui segnaliamo il ritorno della Volta di Vetro al livello di luce 390), agli Assalti, al Cala la Notte e al Crogiolo. Ciascuna delle tre classi (Stregone, Cacciatore, Titano) avrà degli obiettivi particolari da sbloccare, e inoltre ci sarà una pagina riservata alle varie Fazioni. Infine, l'ultima parte del registro riguarderà le Prove di Osiride e includerà l'agognato obiettivo di raggiungere il Faro.

Per saperne di più sull'Era di Trionfo vi invitiamo ad attendere il prossimo livestream di Destiny dedicato ai Rituali Settimanali.