Destiny: il primo Stendardo di Ferro per l'Era di Trionfo inizia l'11 Aprile

ha annunciato la data di inizio e le ricompense per il primodell'Era di Trionfo di. L'evento partirà l'11 Aprile e durerà per tutta la settimana fino al 18 Aprile: questa volta la modalità di gioco prescelta sarà Controllo.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, le ricompense per il primo Stendardo di Ferro dell'Era di Trionfo sono il Fucile Automatico, il Fucile a Pompa, Armatura di classe e Guanti Lunghi per Cacciatore, Titano e Stregone. Come al solito, Efrideet vi aspetterà con le taglie che accompagneranno le vostre lotte: l'evento sarà disponibile dalle 19:00 dell'11 Aprile fino alle 11:00 del 18 Aprile.

Vi riordiamo che Bungie ha promesso un supporto duraturo per Destiny 1, nonostante l'arrivo di Destiny 2 confermato per l'8 Settembre 2017.