Destiny 2: svelati i primi dettagli sulla Beta

Dopo la pubblicazione del primoe deldiha rivelato nuove informazioni sulla Beta multiplayer, confermando che la versione di prova del gioco verrà rilasciata durante questa Estate su

Per accedere alla Beta di Destiny 2 bisogna prima di tutto pre-ordinare il gioco: una volta ricevuto il codice per riscattare la versione di prova multiplayer, basterà inserirlo sul sito ufficiale di Bungie. La Beta verrà pubblicata durante questa Estate su PC, PS4 e Xbox One: ogni codice può riscattare una versione di prova per una sola piattaforma.

Ricordiamo che il 18 Aprile verrà pubblicato il primo gameplay trailer di Destiny 2. Il gioco uscirà su PC, PS4 e Xbox One l'8 Settembre 2017.