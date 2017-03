Destiny: tornano le primarie con il danno elementale

Da poche ore si è concluso il terzo e ultimo livestream dedicato all', l'evento finale diche partirà suil prossimo 28 Marzo. Tra le grandi novità c'è il ritorno delle armi primarie dei vecchi Raid: saranno ottenibili con le sfide settimanali.

Il livestream si è aperto con la presentazione del nuovo loot contenuto nell'Era di Trionfo, che includerà nuovi ornamenti per le armi (Mitoclasta, Necrochiasmo, Soffio del Drago, Tocco del Male, Suros Regimen, Oltre il Nulla e Signore dei Lupi), armi e armature delle Incursioni (giocando le sfide settimanali dei Raid si possono ottenere nuovi ornamenti per le armature). Le armi primarie dei Raid con danno elementale, come Visione di Confluenza e Sorte Fatale, saranno ottenibili come arme esotiche durante la loro permanenza nelle sfide settimanali.

Sulle nostre pagine trovate tutte le novità introdotte nel primo e nel secondo livestream dedicati all'Era di Trionfo: l'appuntamento è fissato al 28 Marzo.