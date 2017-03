Destiny: tutte le novità del livestream dedicato all'Era di Trionfo

In occasione del primo livestream didedicato all' Era di Trionfo ha diffuso nuovi dettagli sull'evento e sul futuro di Destiny 1, nell'attesa che venga svelato ufficialmente il secondo capitolo atteso per Settembre 2017.

Durante lo streaming sono stati confermati i seguenti dettagli per l'Era di Trionfo, l'ultimo evento di Destiny 1 che partirà dal prossimo 28 Marzo: tutte le Incursioni verranno portate al livello di Luce attuale (390), permettendo di riassaporare la sfida dei vecchi Raid come La Volta di Vetro e La Fine di Crota; ogni Incursione includerà nuove armature di classe; ci saranno sfide settimanali per i Raid con i modificatori; il nuovo Registro sarà il più lungo di sempre (avrà 13 pagine); Bungie vuole che ogni giocatore sia in grado di seguire il Registro, evitando di creare un divario troppo grande con i Guardiani più esperti; infine, è stato confermato che Destiny 1 resterà online anche nel prossimo futuro.

Per saperne più sull'Era di Trionfo vi invitiamo ad attendere il prossimo livestream di Destiny dedicato ai Rituali Settimanali.