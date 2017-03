Destiny: un utente ha completato la Volta di Vetro direttamente da pattuglia

Sfruttando una serie di glitch, l'utente Djxyz0 ha raggiunto la fine delladidirettamente da pattuglia, riuscendo a entrare all'interno di ogni versione (presente passata e futura) della Sala del Trono.

In passato, in molti si sono serviti di diversi glitch per avventurarsi nella Volta di Vetro, tuttavia Djxyz0 è il primo a essersi spinto così lontano. Nel filmato in calce alla notizia potete osservare gli stratagemmi messi in atto per compiere l'impressionante impresa, finora ritenuta impossibile dalla community. Ricordiamo che mercoledì 15 marzo si terrà il secondo dei tre livestream dedicati a Era di Trionfo, l' ultimo evento di Destiny che partirà il 28 marzo.