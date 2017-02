Il canale YouTube "DestinyFallen" ha pubblicato un video che mostra una breve sequenza diincentrata sulla nascita dei, una delle razze presenti nell'universo narrativo ideato da. La cutscene in questione non proviene dal gioco bensì apparentemente da un DLC cancellato dedicato proprio ai Vex.

L'espansione in questione sarebbe dovuta uscire probabilmente dopo Il Re dei Corrotti ma come sappiamo questo piano non si è realizzato e Bungie ha preferito dedicarsi al DLC I Signori del Ferro, uscito lo scorso mese di settembre.

Non è escluso che la decisione sia frutto di una precisa scelta del publisher Activision, il quale ha probabilmente voluto ridurre gli sforzi sui contenuti aggiuntivi per dirottare parte del team sullo sviluppo di Destiny 2, in arrivo a fine anno.