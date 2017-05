Detective Gallo tornerà a indagare a Svilupparty 2017

Fra i numerosi team indipendenti italiani che prenderanno parte alla nuova edizione di Svilupparty, troviamo anche i ragazzi di, software house che tornerà a mostrare il suo

Detective Gallo è un’avventura punta e clicca disegnata e animata a mano in cui il protagonista è un pennuto investigatore privato alle prese con lo scottante caso di una strage di vegetali. Nessuno conosce il passato di Gallo, tranne il suo assistente… che però è un cactus!

Dopo la conclusione più che positiva della campagna di crowdfunding su Eppela, Detective Gallo sarà disponibile per l'acquisto su Steam entro fine 2017. In cima e in calce alla notizia, trovate alcuni trailer e video realizzati dagli sviluppatori con cui farvi una prima idea sui personaggi di gioco e sulle meccaniche di gameplay. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggio. La partecipazione all'evento è completamente gratuita.