Detention è disponibile su Steam

ha annunciato cheè ora disponibile per PC. Il titolo sviluppato daè acquistabile su Steam al prezzo di 11,99 euro.

Detention si presenta come un'avventura horror con grafica 2D, e ci mette nei panni di due studenti rimasti intrappolati in una versione alternativa della Greenwood High School: qui dovremo risolvere puzzle e interagire con l'ambiente circostante per sfuggire ai minacciosi mostri che ci danno la caccia. Il titolo miscela sapientemente elementi folkloristici della tradizione taiwanese, con quelli provenienti dal Taoismo e Buddhismo. In testata trovate un gameplay trailer con cui potete farvi una prima idea sul gioco.

Detention è disponibile ora su Steam.