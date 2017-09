Oggi il canale YouTube PlayStation Japan ha pubblicato un video che mostra 13 minuti di gameplay di, mostrato originariamente sul palco del Tokyo Game Show la scorsa settimana.

Il filmato permette di vedere l'intera demo presente alla fiera giapponese, in occasione del TGS 2017 inoltre Sony Interactive Entertainment ha pubblicato anche un nuovo trailer del gioco di Quantic Dream, incentrato sulle scelte morali del giocatore.

Detroit Become Human è atteso per il 2018 su PS4 e PlayStation 4 Pro, la finestra di lancio non è ancora stata resa nota.