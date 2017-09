Detroit Become Human: cancellate alcune scene fraintendibili

Durante un'intervista concessa a PlayStation Magazine, il fondatore diDavid Cage è tornato a parlare di, confessando di aver cancellato alcune scene del gioco di natura un pò controversa. C'era il rischio che i giocatori ne fraintendessero il reale significato.

"Onestamente, ho deciso di cancellare un paio di scene perché temevo che il loro significato venisse frainteso. Dal mio punto di vista è stata un'esperienza interessante, mi ha fatto comprendere come Detroit Become Human voglia confrontarsi con temi molto significativi, costringendoci a porre la dovuta attenzione a tutto quello che abbiamo da dire." osserva David Cage.

In una precedente intervista, il fondatore di Quantic Dream aveva dichiarato che Detroit Become Human conterrà il triplo delle scelte presenti in Heavy Rain. Ricordiamo che il titolo è atteso in esclusiva per PlayStation 4 nel corso del 2018.