Detroit Become Human: nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2017

In occasione della PlayStation pre-conference ospitata al Tokyo Game Show 2017,ha mostrato un nuovo trailer di, l'attesa avventura sci-fi in arrivo sunel corso del 2018.

Il trailer mostra ancora una volta i rapporti conflittuali fra umani e androidi che faranno da sfondo alle vicende narrate del gioco: il video può essere visionato in cima alla notizia. Nell'attesa che arrivino informazioni più dettagliate sulla data di pubblicazione del gioco, vi ricordiamo che David Cage ha espresso alcune considerazioni interessanti sui contenuti di Detroit Become Human, oltre ad aver confermato che il gioco includerà il triplo delle scelte presenti in Heavy Rain.