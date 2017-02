Detroit Become Human: terminate le sessioni di motion capture

Annunciato durante la Paris Games Week 2015,, la nuova esclusiva PlayStation 4 sviluppata da, raramente si è di nuovo mostrato al pubblico. A quanto pare, però, le riprese per il motion capture del titolo sono ormai terminate, e possiamo quindi ben sperare in vista dell'uscita del gioco.

Come dimostra il tweet che vi riportiamo in calce, Valorie Curry, attrice che interpreta Kara all'interno del gioco, ha preso parte all'ultima sessione di motion capture, proprio in concomitanza con il giorno del suo compleanno.

Detroit: Become Human prende luogo in un lontano futuro in cui gli androidi cercano di sfuggire alla loro condizione di schiavitù nei confronti degli umani. Il nuovo titolo diretto da David Cage è atteso su PlayStation 4, ma al momento non disponiamo di una data di lancio.