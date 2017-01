ha stretto una partnership con Amazon per offrire tre giochi in download gratuito: si tratta di, ora disponibili a costo zero tramite Amazon AppStore.

Per scaricare le tre app è necessario effettuare login a questo indirizzo con il proprio account Amazon e successivamente seguire i tre link che trovate nel Tweet in calce alla notizia. Una volta riscattati, i tre giochi saranno vostri per sempre e potrete riscaricarli liberamente in futuro, senza costi aggiuntivi.

Deus Ex GO, Hitman GO e Lara Croft GO sono compatibili con i tablet Amazon Fire e con tutti i dispositivi Android, la promozione non è valide sulle versioni per iOS.