Deus Ex Mankind Divided: i bonus preordine sono ora disponibili gratis per tutti

ha annunciato che i bonus preordine disono ora disponibili gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PC, Xbox One e PlayStation 4.

I bonus includono la missione extra Desperate Measures, una serie di skin per Adam Jensen e per le armi e vari consumabili. Inoltre, sono stati resi disponibili a costo zero anche due ebook (intitolati Deus Ex Hard Line e The Dawning Darkness) e un mini artbook digitale. I possessori della versione PC di Deus Ex Mankind Divided riceveranno i contenuti in automatico tramite aggiornamento mentre gli utenti Xbox One e PlayStation 4 dovranno scaricare gli add-on da Xbox Store e PlayStation Store.