Deus Ex Mankind Divided: il DLC "A Criminal Past" è adesso disponibile

ha annunciato che, il nuovo DLC di, è ora disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. In apertura di notizia potete osservare il trailer di lancio.

In questa espansione ci verrà raccontata una storia ambientata prima degli avvenimenti dell'ultimo capitolo: vivremo infatti la prima missione di Adam Jensen nella Task Force 29. Dovremo infiltrarci sotto copertura in una prigione di massima sicurezza in cui sono rinchiusi criminali potenziati, al fine di raccogliere informazioni su un agente sparito dai radar da tempo. A Criminal Past è acquistabile singolarmente al costo di 11,99 euro, mentre sarà gratuito per coloro che hanno acquistato il Season Pass.