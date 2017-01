Deus Ex Mankind Divided: il DLC A Criminal Past arriverà a febbraio

hanno annunciato il nuovo DLC di: il pacchettosarà disponibile su Steam, Xbox Store e PlayStation Store dal 23 febbraio, gratuito per tutti i possessori del Season Pass.

A Criminal Past permetterà di incontrare vecchie conoscenze e nuovi personaggi, la trama è ambientata prima degli eventi narrati in Mankind Divided e vede Adam Jensen impegnato in una delle prime missioni per TF29. Maggiori dettagli sui contenuti del DLC verranno diffusi nelle prossime settimane, ricordiamo che il lancio è fissato per il 23 febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4.