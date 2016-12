Deus Ex Mankind Divided a meno di 17 euro su Steam

In attesa dell'avvio dei saldi natalizi di Steam (in partenza il 22 dicembre) il marketplace di Valve propone una nuova offerta di metà settimana: da oggi e per poco più di 24 ore,può essere acquistato al prezzo di 16,49 euro.

L'edizione standard viene quindi scontata del 67%, la Digital Deluxe Edition (che include il Season Pass) costa invece 46,48 euro e infine il pacchetto che include il gioco con lo Steam Controller viene proposto a 49.48 euro anzichè 104,98 euro, con un risparmio pari al 53%. Indubbiamente una buona occasione per portarsi a casa Deus Ex Mankind Divided, uno dei titoli più acclamati del 2016.