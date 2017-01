Deus Ex Mankind Divided VR Experience disponibile ora su Steam

Dopo aver reso disponibile la versione standalone della modalità Breach,ha pubblicato su Steam anche, esperienza in realtà virtuale basata sull'ultimo episodio della serie

Deus Ex Mankind Divided VR Experience permetterà di esplorare quattro diversi scenari di Deus Ex Mankind Divided, tra cui Dubai, Golem e l'appartamento di Adam Jensen. L'app può essere scaricata gratuitamente da Steam ed è compatibile con Oculus Rift, OS VR e HTC Vive, nessuna notizia invece riguardo l'eventuale disponibilità di Deus Ex Mankind Divided VR Experience per PlayStation VR.