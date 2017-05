Deus Ex: secondo Jim Sterling, la serie non è stata messa in pausa

Qualche mese fa erano emersi rumor che volevano la serieufficialmente in pausa dopo i risultati non particolarmente esaltati ottenuti da, titolo uscito lo scorso mese di agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'ultima puntata del suo podcast però, Jim Sterling ha parzialmente smentito queste voci.

Alcune fonti (non meglio identificate) molto vicine al progetto avrebbero riferito a Sterling che lo sviluppo del nuovo Deus Ex è ancora in corso, i lavori sul progetto non sarebbero quindi stati interrotti, anche se al momento non ci sono conferme di alcun tipo a riguardo.

A inizio anno, alcuni insider riportavano il coinvolgimento di Eidos Montreal nel progetto Avengers di Square-Enix, inoltre il team sarebbe al lavoro su un gioco dedicato ai Guardiani della Galassia. tuttavia anche in questo caso si parla solamente di ipotesi non confermate.