Devil's Third Online: i server chiuderanno il 29 marzo

A fine dicembre,ha chiuso ufficialmente i server diper Wii U, adesso è il turno diper PC, titolo uscito lo scorso mese di giugno in Giappone, pubblicato come free-to-play da Nexon.

Purtroppo il gioco non sembra aver riscosso il successo sperato, tanto che oggi il publisher ha annunciato la chiusura definitiva dei server, prevista per il 29 marzo 2017. La versione PC di Devil's Third è rimasta online per appena dieci mesi contro i 16 dell'edizione Wii U, entrambi dati non particolarmente positivi. Difficile, se non impossibile, a questo punto, sperare nell'arrivo di Devil's Third Online in Occidente.