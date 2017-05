Devolver Digital annuncia l'Indie Picnic in occasione dell'E3 2017

Come annunciato in giornata,terrà il suoin occasione dell'di Los Angeles. Come il nome suggerisce, l'iniziativa sarà interamente dedicata ai progetti indie della compagnia, che saranno messi in mostra al Convention Center di Los Angeles.

L'evento sarà ad accesso gratuito per tutti i partecipanti dell'E3 2017, e durerà dal 13 al 15 giugno dalle ore 11:00am fino alle 19:00pm locali.

Per l'occasione, Devolver presenterà numerose demo di svariati titoli, mentre l'evento vedrà la partecipazione di diversi sponsor fra cui Indie MEGABOOTH, X-Split, e Gambitious (ma anche NVIDIA, Logitech, e Alienware dal punto di vista hardware).

L'E3 2017 inizierà il 13 giugno in quel di Los Angeles; rimanete sulle pagine di Everyeye per non perdervi nessuna novità sull'evento più atteso nel mondo dei videogiochi.