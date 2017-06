hanno annunciato, Action RPG dallo stile retrò in arrivo all'inizio del 2018 su PlayStation 4 e Vita. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato anche il primo trailer del gioco.

In The Swords of Ditto controlleremo un giovane eroe impegnato a salvare il mondo dalle grinfie del perfido Mormo. Il gioco presenta una campagna affrontabile in singolo e in multiplayer co-op con gli amici, maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi all'E3 2017, dove il publisher Devolver Digital terrà una conferenza per svelare le novità in arrivo nei prossimi mesi.