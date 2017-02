Devolver Digital dovrebbe annunciare un gioco per Switch alla GDC

Rispondendo a un messaggio su Twitter,ha rivelato che la compagnia è attualmente al lavoro su un gioco per Nintendo Switch, il quale dovrebbe essere annunciato durante la GDC di San Francisco (in programma dal 27 febbraio al 3 marzo).

Il publisher non si è sbilanciato troppo, la speranza è che il gioco in questione possa uscire entro fine anno, il reveal sarebbe previsto per la Game Developers Conference ma anche in questo caso i piani potrebbero cambiare. Ricordiamo che Devolver Digital possiede un catalogo di IP decisamente ricco che include titoli come Enter the Gungeon, Hotline Miami, Titan Souls, Not A Hero, Broforce, Shadow Warrior 2 e The Talos Principle, solamente per citarne alcuni.