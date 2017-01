Dewbauchee Specter e Spuntanati ora disponibili in GTA Online

Sono disponibili gli ultimi aggiornamenti per: la leggera e lussuosa auto sportiva, la nuova modalità Competizione in cui dovrai derubare i tuoi avversari per vincere.

Ora disponibile: Dewbauchee Specter

Benny's continua ad arricchire il proprio impareggiabile catalogo con l'arrivo della nuovissima Dewbauchee Specter. Questa coupé sportiva a due porte ridefinisce il concetto di "esclusività": Benny è pronto a smantellarla e riassemblarla in un fenomenale e leggerissimo mezzo completamente personalizzabile. Approfitta subito dello sconto del 25% sulle modifiche da Benny's e della possibilità di utilizzare l'officina di Benny nel tuo garage di lusso, solo fino al 30 gennaio.

Nuova modalità competizione: Spuntanati

In Spuntanati si dà e si riceve in egual misura. I giocatori, divisi in squadre da due a quattro persone, dovranno rubare e accumulare più punti possibile nel tempo prefissato. Ogni giocatore inizia la partita con un punto, sotto forma di una borsa piena di soldi: se il giocatore muore, la borsa viene abbandonata e può essere raccolta da chiunque la trovi per primo. Vince la squadra che possiede il maggior numero di borse allo scadere del tempo. Avrai sette nuove mappe in cui mettere alla prova la tua cupidigia. Gioca a Spuntanati tra oggi e lunedì 30 gennaio per ottenere GTA$ e RP doppi.

Bonus fino al 30 gennaio

Oltre a Spuntanati, MC e organizzazioni potranno approfittare di GTA$ e RP doppi nelle commissioni clubhouse e nelle missioni veicoli speciali, da oggi fino al 30 gennaio. Da Traffico d'armi alla devastazione infernale di Piromania, chi preferisce guidare su due ruote potrà approfittare di questi bonus nelle undici commissioni clubhouse. Le stesse opportunità sono disponibili anche per le organizzazioni nelle otto missioni per veicoli speciali, da Piano di fuga con il BF Ramp Buggy a Bucanieri informatici con la Coil Rocket Voltic.



In più, se cerchi grandi offerte per riprenderti dalla fine delle vacanze natalizie, da oggi e fino al 30 gennaio approfitta degli sconti del 25% su:

Modifiche in veicoli custom da Benny's

Modifiche per garage dell'ufficio

Modifiche per officina personale dell'ufficio

Stabilimenti MC

Tutti i tatuaggi di Import/export

Gara Premium: Chiliad

Gareggia nel territorio di hippie e sette apocalittiche in Chiliad, la gara stunt premium attiva da oggi fino al 30 gennaio. Arriva tra i primi tre in questa gara da punto a punto senza collisioni per vincere ricchi premi in GTA$, ma ricorda che otterrai RP tripli indipendentemente dalla tua posizione nella classifica finale. Si accede entrando nel cerchio giallo a Legion Square oppure usando l'app Partita veloce sul tuo cellulare di gioco.