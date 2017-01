Dexed: lo sparatutto VR di Ninja Theory arriva il primo febbraio

ha pubblicato un nuovo trailer di, sparatutto perin uscita nel corso di questa settimana: il gioco è uno shooter in prima persona nel quale dovremo sparare ai nemici mirando al colore complementare, così da indebolirli e ucciderli.

Dexed sarà disponibile in Europa dal primo febbraio, in esclusiva su PlayStation VR. Il gioco potrà essere scaricato dal PlayStation Store al prezzo di 9.99 euro, al momento non sappiamo se gli sviluppatori abbiano previsto l'arrivo del titolo anche su HTC Vive e Oculus Rift, restiamo dunque in attesa di eventuali annunci in merito.