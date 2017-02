Digital Foundry analizza Just Cause 3 in Boost Mode su PS4 Pro

Digital Foundry ha postato sul proprio canale una nuova analisi delladi Playstation 4 Pro, al momento ancora in beta. Questa volta tocca a, titolo che su console presenta diversi problemi di natura tecnica.

La potenza aggiuntiva della nuova feature non garantisce i 30 fps stabili, tuttavia nelle situazioni più concitate è possibile notare notevoli miglioramenti: i cali non mancano, anche se si verificano in misura minore, e il gioco riesce a ristabilire i 30fps più rapidamente, offrendo un gameplay decisamente più fluido. Ricordiamo che nei giorni scorsi Digital Foundry ha analizzato la serie di Dark Souls, Assassin's Creed Unity e Project Cars in Boost Mode.