Diablo 3 Eternal Collection in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One?

per Xbox One e PlayStation 4 ha fatto la sua comparsa nel database dell'Entertainment Software Rating Board (ESRB), ente che si occupa di classificare i videogiochi per il mercato americano.

Al momento non è chiaro cosa conterrà questa riedizione del gioco, non ancora annunciata da Blizzard. Diablo 3 Eternal Collection potrebbe contenere Diablo III, Diablo III Reaper of Souls e tutti gli ultimi aggiornamenti pubblicati, tra cui presumibilmente anche l'accesso alla Classe Negromante. Nel momento in cui scriviamo, la società non ha rivelato nulla riguardo questa misteriosa Eternal Edition, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante l'E3 2017?