Diablo 3: in arrivo la closed beta per provare il Necromancer

ha da poco annunciato che nei prossimi giorni verranno spediti gli inviti per la closed beta dedicata alla classe Necromancer di. Si tratta sicuramente di un un'ottima occasione per i giocatori che intendono provare in anteprima questa novità e fornire il proprio feedback alla compagnia per eventuali miglioramenti.

Per partecipare, sarà necessario possedere un account attivo di Diablo 3, accedere alla gestione del proprio account e cliccare su Beta Profile Settings a questo link, dopodiché selezionare la casella apposita per i beta test di Diablo 3. È doveroso segnalare che ciò non garantisce completamente la ricezione di un invito, poiché, come precisato da Blizzard, questi sono limitati e bisognerà anche avere un po' di fortuna. Purtroppo, non è prevista un'open beta per la classe del Necromancer.