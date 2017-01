Diablo 3: l'Anniversary Patch è ora live su console

L’Anniversary Patch, con contenuti che celebrano il ventesimo anniversario della serie Diablo, è da ora disponibile per le versioni console di Diablo III. In anteprima su PlayStation 4 e Xbox One, l’aggiornamento sarà disponibile a breve anche per tutti i giocatori PC.

Il ventennale si ripercuoterà su diversi titoli Blizzard sotto forma di eventi speciali: dallo stesso Diablo a Starcraft, passando per Overwatch e Hearthstone. The Darkening of Tristram porterà i giocatori dell’action RPG indietro nel tempo, all’epoca nella quale venne distrutta l’omonima città esponendo il mondo intero alla minaccia dei demoni. Gli altri giochi del colosso statunitense, riceveranno invece una serie di oggetti e contenuti a tema Diablo: World of Warcraft presenterà il livello Secret Cow, accessibile uccidendo un Treasure Goblin; In Starcraft 2 ci sarà un Portrait di Diablo; Hearthstone metterà alla prova i giocatori con un misterioso avversario in possesso di un nuovo deck; infine i personaggi di Overwatch avranno a disposizione una serie di nuovi spray, compreso uno raffigurante lo stesso Diablo.

L’Anniversary Patch è già disponibile per le versioni console di Diablo III.