Diablo 3: le stagioni arriveranno su console a fine marzo

ha annunciato che le stagioni diarriveranno anche su console a partire dal 31 marzo, le season saranno disponibili però solamente su Xbox One e PlayStation 4 mentre non sono previste su PlayStation 3 e Xbox 360.

Su PC si è ormai arrivati alla decima stagione mentre su console questa caratteristica farà il suo debutto per la prima volta in assoluto a fine mese. Durante le stagioni (della durata media di tre mesi), gli utenti potranno creare nuovi personaggi da zero e utilizzarli per salire posizioni nella speciale classifica, guadagnare loot e completare varie sfide.