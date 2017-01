Diablo III: aggiunto il supporto a PS4 Pro per la risoluzione 4K

A quanto pare l'ultimo aggiornamento dinon si è limitato a introdurre l'anniversary dungeon proveniente dal primo capitolo della saga: a sorpresa, la patch 2.4.3 del gioco include il supporto aper la risoluzione 4K.

Dal momento che la patch notes non scende particolarmente nei dettagli, limitandosi a confermare il supporto alla risoluzione 4K su PS4 Pro, non siamo in grado di dirvi se si tratta di 4K nativi o upscalati. Stando alle testimonianze di alcuni utenti di Reddit e NeoGaf, comunque, sembra che la patch 2.4.3 apporti dei miglioramenti grafici abbastanza apprezzabili per la versione PS4 Pro di Diablo III, anche se si gioca sui pannelli 1080p. Voi avete provate a testare i benefici dell'aggiornamento?