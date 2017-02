Diablo III: ecco le novità dell'aggiornamento 2.5.0

Blizzard ha diffuso i dettagli dell’aggiornamento 2.5.0 per Diablo III che introduce diverse novità. La più attesa di tutte è senz’altro l’Armeria, che permetterà ai giocatori di conservare cinque build diverse per ogni personaggio, compreso l’equipaggiamento, le gemme, le abilità, e i poteri del Cubo di Kanai.

La nuova funzione Deposito materie prime collocherà quelle raccolte attraverso il riciclo in una scheda a parte, in modo da liberare spazio nel forziere personale dei giocatori. La nuova scheda per le materie prime sarà accessibile direttamente dall’inventario. Gli oggetti leggendari e di completo potranno ora apparire come antichi primordiali, oggetti ancora più rari di quelli antichi e con statistiche aumentate.

Di seguito vi riportiamo il changelog completo:

GENERALE

Nuova funzione: Armeria

Ora i giocatori possono salvare fino a cinque completi per personaggio nell’Armeria. Questa nuova funzione è disponibile in città a ogni atto.

Il salvataggio di un completo nell’Armeria comprende l’equipaggiamento indossato, le gemme incastonate, le abilità attive e passive, e i poteri attivi del Cubo di Kanai. Equipaggiare un completo d’arme salvato scambia automaticamente oggetti ed equipaggiamento tra il personaggio e il forziere.



Nuova funzione: Deposito materie prime

A partire dalla patch 2.5.0, le materie prime raccolte o ottenute attraverso il riciclo appariranno in una scheda separata, liberando spazio nel forziere personale. Questa scheda è accessibile dalla schermata dell’inventario.



CLASSI

Crociato

Scudo Abbagliante La runa Verdetto Divino è stata aggiornata in modo da applicare i suoi effetti secondari anche se il bersaglio è immune agli effetti di controllo delle creature.



OGGETTI

Generale

Oggetti antichi primordiali Gli oggetti leggendari e di completo ora possono apparire come antichi primordiali. Questi oggetti sono più rari degli oggetti antichi e hanno statistiche aumentate.

Oggetti leggendari

I seguenti oggetti sono stati modificati:

I seguenti oggetti sono stati modificati: Cuor d’Inverno Probabilità di attivazione del potere leggendario sui bersagli congelati aumentata dal 10% al 20%.

Bracciali di Fortebraccio Il bonus ai danni ora è applicato quando si verifica la respinta e non all’atterraggio del nemico. Durata del bonus ai danni aumentata a 6 secondi.

Oggetti specifici per classe

Il funzionamento di alcuni oggetti è stato modificato.

Il funzionamento di alcuni oggetti è stato modificato. Il Barbiere Ora quest’arma è un pugnale cerimoniale invece di un pugnale, consentendogli di avere gli stessi danni degli altri oggetti per Sciamano. Il bonus ai danni dell’esplosione finale del potere leggendario di questo oggetto è stato reintrodotto. Con questa modifica, il potere leggendario dell’oggetto sarà aggiornato nel Cubo di Kanai per chi l’ha già estratto. I giocatori dovranno equipaggiare di nuovo il potere nel cubo perché la versione aggiornata sia mostrata.

Guarigione di Manald Le creature evocate dei Maghi, come le Idre, ora attivano la componente di danni di Guarigione di Manald quando attaccano un bersaglio. Nota: questa modifica sarà introdotta in una delle prossime patch del PTR.



MODALITÀ AVVENTURA

Varchi Maggiori

Nota: questa modifica si applica solo ai giocatori su PC/Mac.

I requisiti per partecipare a partite pubbliche di determinate difficoltà sono stati modificati dal livello di eccellenza (attuale) al Varco Maggiore di grado più alto completato in solitaria, come di seguito: Tormento I-VI: nessun requisito Tormento VII: Varco Maggiore di grado 30 Tormento VIII: Varco Maggiore di grado 35 Tormento IX: Varco Maggiore di grado 40 Tormento X: Varco Maggiore di grado 45 Tormento XI: Varco Maggiore di grado 50 Tormento XII: Varco Maggiore di grado 55 Tormento XIII: Varco Maggiore di grado 60



Prove

Essenza Sconsacrata La sezione in alto a destra della prova è stata sostituita con un’altra che lascia più spazio per la generazione dei mostri, apportando un miglioramento generale.

Armatura di Akkhan Ora Condanna deve colpire 10 o più nemici per 10 volte (invece di 12) perché gli obiettivi siano completati.

Magnum Opus di Delsere Il numero di nemici da colpire contemporaneamente con Bolla Temporale è stato ridotto da 30 a 20, e il numero di volte in cui vanno colpiti è stato aumentato da 3 a 4.



Incarichi

Gli atti bonus sono stati rimossi. Con questa modifica, completare cinque incarichi in qualsiasi atto fornisce un forziere horadrico grande che contiene le stesse ricompense di provviste horadriche e provviste bonus.



Diablo III è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360.