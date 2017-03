Diablo III: primo gameplay trailer per il Negromante e nuove informazioni

Come i fan del titolo ben sapranno,ha confermato diversi mesi fa il ritorno della classe del Negromante all'interno di. Sin dalla, i giocatori sono rimasti in attesa di nuove informazioni, e finalmente oggiha condiviso maggiori dettagli ed un primo gameplay trailer.

Grazie all'utilizzo dei sacerdoti di Rathma, "o Negromanti come vengono chiamati dagli stranieri", il giocatore sarà in grado di controllare le forze ultraterrene e di scatenarle contro orde di nemici. Fra le nuove skill, introdotte appositamente per il nuovo personaggio, abbiamo:

Grim Scythe : agita una grande ascia, procurando danno e recuperando Essenza

: agita una grande ascia, procurando danno e recuperando Essenza Blood Nova : rilascia una potente nova che procura grande danno ai nemici circostanti

: rilascia una potente nova che procura grande danno ai nemici circostanti Devour : consuma i cadaveri per ripristinare Essenza e potenziare le tue abilità

: consuma i cadaveri per ripristinare Essenza e potenziare le tue abilità Golem : evoca il Blood Golem, capace di danneggiare i nemici e ripristinare la tua energia

: evoca il Blood Golem, capace di danneggiare i nemici e ripristinare la tua energia Leech: maledici i tuoi nemici, cosicché, danneggiandoli, trasferisci la loro energia vitale ai tuoi alleati

Lasciandovi alla visione del gameplay trailer e delle immagini che trovate rispettivamente in testata e in calce all'articolo, ricordiamo che Diablo III: Rise of the Necromancer è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Data di pubblicazione e prezzo d'acquisto devono ancora essere comunicati dal publisher.