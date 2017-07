Diablo III giocabile gratuitamente nel weekend su Xbox One

Come annunciato poco fa da, la versione Xbox One disarà giocabile gratuitamente nel weekend per gli abbonati al servizio

L'iniziativa, facente parte della promozione Free Play Days di Xbox Live, entrerà in vigore a partire dalle ore 19:00 di questa sera, per poi terminare lunedì, 31 luglio. Come al solito, tutti i progressi raggiunti durante la fase di prova potranno essere trasferiti nella versione finale del gioco, nel caso in cui decideste di acquistarla.

Diablo III: Ultimate Evil Edition include l'apprezzata espansione Reaper of Souls. Sull'Xbox Store trovate inoltre la Eternal Collection edition del gioco scontata al momento del 35%: questa versione include tutti gli add-on pubblicati fino ad oggi, incluso il DLC Rise of the Necromancer.